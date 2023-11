Art&Finance alla Galleria nazionale dell’Umbria: giovedì l’evento

La Galleria nazionale dell’Umbria, in corso Vannucci a Perugia. sarà il palcoscenico di un evento esclusivo dedicato all’arte e al mercato dei beni da collezione. ‘Art&Finance: Il mercato dell’arte e dei beni da collezione. Report 2023’ si terrà giovedì 9 novembre, dalle 16.30 alle 18.30. L’evento, organizzato da Deloitte e ESG89, vedrà protagonisti importanti personaggi del mondo finanziario e culturale e sarà un’occasione unica per esplorare il dinamico mercato dell’arte e dei beni da collezione in Umbria e oltre. La tavola rotonda, moderata dal presidente di ESG89 Group Giovanni Giorgetti, vedrà la partecipazione di esperti del settore tra cui: Roberta Ghilardi, Deloitte Sustainability Manager – Marketing & Eminence Manager, Pietro Ripa, Private Banker Fideuram, Maria Cristina De Angelis, direttrice della Fondazione CariPerugia Arte, Domenico Filipponi, Head Art Advisory Services UniCredit Private Banking, Ernesto Lanzillo, Deloitte Private Leader. Gli esperti discuteranno le tendenze attuali del mercato dell’arte, i fattori chiave che guidano gli investimenti nel settore e le sfide legate alla sostenibilità nel mondo dell’arte. Al tavolo sarà presente anche l’assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni: «La digitalizzazione pone le realtà tradizionali di fronte alla sfida interessante della compravendita online. Allo stesso tempo, le istituzioni culturali stanno cercando nuove modalità di utilizzo delle risorse disponibili per ottenere nuove fonti di reddito». L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del direttore della Galleria nazionale dell’Umbria, Marco Pierini, e del sindaco di Perugia Andrea Romizi. In seguito, verrà presentato il report dal titolo ‘Il mercato dell’arte e dei beni da collezione’, con un’introduzione da parte di Gianfranco Recchia, Partner Audit & Assurance di Deloitte e responsabile dell’area Umbra Arte & Tecnologia. Le conclusioni saranno affidate a Ernesto Lanzillo, Deloitte Private Leader.

