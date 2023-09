Auto abbandonate a Terni: c’è chi si muove a titolo gratuito

di S.F.

Auto abbandonate a Terni, quante ce ne sono? Non poche e le segnalazioni nel corso degli anni non sono mancate. Su questo fronte si registra una novità: c’è un affidamento diretto del Comune per la rimozione a favore della società Lae-Fer srl di Viterbo (in un primo momento per errore è stato riportato Orvieto). Costo? Gratuito.

La procedura

Il curioso iter riguarda tre veicoli da tempo abbandonati in aree private di piazza Dalmazia e viale Oberdan. Nel primo caso si tratta di una Volkswagen Golf e di una Volvo, nel secondo di una Renault Twingo: gli uffici hanno chiesto diversi preventivi ed a spuntarla è stata la ditta orvietana. Non si tratta di una procedura così banale, tutt’altro. Basti pensare che la segnalazione originaria – post sopralluogo per l’accertamento dei rifiuti in questione – della polizia Locale per piazza Dalmazia risale al 24 gennaio 2023, dopodiché la normativa prevede l’adozione della specifica ordinanza a carico dei proprietari e, in caso di inadempienza, la presa in carico del Comune con esecuzione in danno dei soggetti coinvolti. Con recupero delle somme anticipate che, tuttavia, in questo caso sono zero. In Corso del Popolo è stato inoltre firmato un terzo provvedimento riguardante una carcassa di motorino in Strada Santa Maria del Caso. Ad occuparsi di tutti i casi è stata in prima battuta la responsabile del procedimento, l’ingegnere Giorgia Imerigo.