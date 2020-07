Auto contro moto, 66enne in ospedale

Un uomo di 66 anni è stato portato in ospedale nella tarda serata di lunedì, dopo che con la sua moto si è scontrato con un’auto sulla Pian D’Assino all’altezza della frazione di Zangolo, nel territorio comunale di Gubbio. Ha riportato diverse ferite e fratture per le quali è stato trasferito in codice rosso all’ospedale comprensoriale di Gubbio-Gualdo Tadino da una ambulanza del 118. L’uomo – scrive il sito Trg Media (da cui è tratta la foto) – era perfettamente cosciente al suo arrivo in ospedale. Il conducente dell’auto, un 57 enne del luogo, che proveniva dal senso opposto di marcia, è rimasto illeso.

