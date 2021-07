Auto ‘pattina’ sul grano: donna finisce fuori strada

Curioso incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì in via Aretina, a Città di Castello. Una donna ha perso il controllo di una Fiat Punto a causa del grano presente sulla strada, perso in precedenza da una macchina agricola in un tratto di circa 200 metri: è finita fuori strada ma ne è uscita illesa. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia Municipale tifernate per i rilievi di rito e la regolazione del traffico. Problema per la viabilità per un’ora, tempo necessario per la bonifica della sede stradale.

