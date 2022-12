Balanzano: 38enne si toglie la vita dopo un incidente

Tragico ritrovamento nel tardo pomeriggio di lunedì a Balanzano (Perugia) a seguito di un’attività di ricerca persona messa in atto dai vigili del fuoco. Un uomo di 38 anni residente nella zona di Gubbio è stato infatti trovato senza vita. A fare la scoperta è stato il personale del 115 di Perugia, insieme ad una unità cinofila dei vigili del fuoco intervenuta da Macerata. La prima ipotesi è che l’uomo si sia tolto la vita. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri e dell’autorità giudiziaria perugina. Secondo una prima ricostruzione, nella giornata di Natale il 38enne era rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo, dopo il quale – alla vista della pattuglia della polizia di Stato intervenuta per i soccorsi – era fuggito a piedi dalla scena, facendo perdere le proprie tracce. Da qui le ricerche che, circa 24 ore dopo l’incidente, hanno portato alla drammatica scoperta. Sull’accaduto – ed eventuali collegamenti fra il sinistro e il gesto estremo compiuto dall’uomo – sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

