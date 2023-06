Campacci Marmore: «Terni Reti come mai agisce così? Si fa cassa con i residenti»

La ‘lettera-denuncia’ è di due cittadini di Marmore e riguarda una tematica più volte affrontata negli ultimi anni, vale a dire i parcheggi a pagamento nell’area dei Campacci. Tra una sanzione e l’altra, c’è più di qualcosa che ha portato i residenti a scriverci.

La sanzione da rispettare

«È una domenica – spiegano Roberto e Marco – di giugno del 2023. Dopo giorni di pioggia e tempo incerto decidiamo di recarci presso il nostro parco. Lì abbiamo trascorso la nostra infanzia, siamo cresciuti giocando a pallone su quel campetto che aveva come terreno di gioco le scorie dell’acciaieria. Poi è diventato un parcheggio per le automobili che portano i turisti a vedere la cascata e di lì a poco sono arrivato i parcheggi a pagamento. Il parco verde che tutto il mondo ci invidia è diventato un parco a strisce blu, tutto a pagamento. È il dio denaro a vincere su tutto a fronte di nessun ritorno per questo luogo. Anzi, solertissimi verificatori della società Terni Reti che gestisce i parcheggi a pagamento del comune di Terni ci hanno sanzionato perché non avevamo pagato per 10 minuti la sosta. Trenta euro per 10 minuti è esagerato e tuttavia le regole e le leggi vanno rispettate, nessuno dice il contrario».

I dubbi

Il mirino è puntato su altro. «La domanda che sorge spontanea è un’altra: è tutto in ordine per quanto riguarda la delibera che stabilisce i parcheggi a pagamento? E ancora, come mai non sono stati lasciati liberi senza pagamento alcuni stalli di sosta? Quali sono le regole di ingaggio dei solertissimi verificatori? Come mai Terni Reti lascia in condizioni pietose il terreno dell’ex campetto di calcio, dove incassa i soldi ma è tutto pieno di buche, fango e melma? Il Comune di Terni deve dare la possibilità ai residenti di Marmore di poter parcheggiare gratuitamente ai Campacci attraverso modalità precise. È giunta l’ora dei fare chiarezza, per questo attiveremo tutti i canali istituzionali per eliminare questo ‘pizzo’ vergognoso a carico dei cittadini. In questo mese di giugno i turisti sono pochissimi e allora si fa cassa colpendo i residenti».