Passaggio di consegne alla Cassa Edile di Terni. È stato formalizzato venerdì mattina con il presidente Stefano Pallotta ed il vice Enrico Borri che hanno ricevuto i ringraziamenti degli associati per il lavoro svolto in questi anni. A loro è andata anche una targa per la dedizione e l’impegno in favore della categoria. A Pallotta subentra Roberto Taddei, nuovo presidente, mentre il vice sarà Stefano Paloni. A loro va un grande in bocca al lupo per il lavoro che li attende.

