C’è E-Terni Young Festival al Baravai: giovani protagonisti

Tutto pronto per l’E-Terni Young Festival nel giardino del Baravai al parco ‘La Passeggiata’. L’evento è in programma sabato 22 e domenica 23 aprile a partire dalle 16.30: ventuno protagonisti tra giovani artisti e band che hanno risposto al bando di selezione.

L’obiettivo

«L’evento, che non ha una finalità competitiva, vuole offrire – viene sottolineato – a tutti i partecipanti la possibilità di esibirsi davanti ad un pubblico numeroso e appassionato e prevede la possibilità, per gli artisti, di ricevere un pass per tutti i concerti della stagione Baravai». Il festival è organizzato dall’associazione temporanea di scopo cooperativa sociale Actl-Ternana Marathon Club Asd e da Le Macchine Celibi società cooperativa, all’interno delle attività promosse dalla direzione cultura del Comune di Terni». Di seguito il programma.

Sabato 22 aprile

ALTERNI INTERNI – ore 17

GIULIA BEFANI – ore 17.30

OLEGAN – ore 18

MARASCI – 18.30

THA ARROWS – ore 19

Y-NOT – ore 19.30

B-ROUGE – ore 20

CAPRICCI – ore 20.30

DAMIX – ore 21

ROSEWOOD – ore 21.30

HELLVILLUM – ore 22

Domenica 23 aprile

RAIDERS – ore 17

AVALON – ore 17.30

CREPA – ore 18

KARKUR – 18.30

DENNY PONZO – ore 19

MARTA CIANCHETTA – ore 19.30

BLUANNIKA – ore 20

DEDO – ore 20.30

MOG4NO – ore 21

LUCI – ore 21.30