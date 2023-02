‘C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando’: il docufilm nelle sale in Umbria

Il docufilm ‘C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando’ di Federico Greco e Mirko Melchiorre, che vede, tra gli altri, la partecipazione di personaggi quali Gino Strada, Kean Loach e Roger Water, arriva in Umbria: il 24 febbraio a palazzo Trinci di Foligno, il 3 marzo al cinema Monicelli di Narni e il 4 marzo alla sala Pegasus di Spoleto.

La storia

«Il docufilm – raccontano Greco e Melchiorre – parte da Cariati, in Calabria, dove un manipolo di ribelli di ogni età decide di protestare come nessuno ha mai osato fare, occupando l’ospedale con l’obiettivo di ottenerne la riapertura. Nel frattempo alcuni dei più importanti intellettuali, medici, esperti e attivisti italiani e internazionali, fra cui Gino Strada, Kean Loach e Roger Waters, ci svelano le vere responsabilità locali e globali dell’attacco alla salute pubblica, e sostengono la lotta di Cariati. La sanità pubblica in Italia è infatti ridotta al lumicino da decenni di tagli al bilancio e privatizzazioni. Il ‘Piano di rientro’ che ha decretato nel giro di una notte la chiusura dell’ospedale di Cariati, e di altri 18 ospedali soltanto in Calabria, è lo specchio di un’epoca nella quale il diritto alla salute è sempre meno garantito».