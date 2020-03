Cesvol: «Volontari, raccontateci di voi»

Il coronavirus non ferma i volontari. A Terni e provincia decine di persone sono impegnate a sostenere le persone più fragili, gli anziani soli, chi è malato, chi combatte con la disabilità. In campo, per portare la spesa ed i farmaci a domicilio o rispondere a chi telefona solo per avere una parola di conforto e sentirsi meno solo, ci sono tante associazioni strutturate: Ancescao, Auser, associazione Genitori, Comunità di Sant’Egidio, Azione cattolica giovani, associazione San Martino, Caritas diocesana, la Croce Rossa e molte altre. Ci sono tante delle storie di volontariato, di solidarietà e di impegno sociale che rischiano di restare sommerse e che, in questo momento così particolare per tutti, il Cesvol Umbria desidera raccontare con testi, foto e video. Inviate le vostre testimonianze a ufficiostampa@cesvolumbria.org

Nuove modalità operative

Intanto il Cesvol, costretto a chiudere temporaneamente gli uffici e a riorganizzare i propri servizi, sta predisponendo nuove modalità operative richieste dalla situazione attuale per continuare a dare risposte alle associazioni, ai singoli volontari e alla società civile che vuole contribuire ad aiutare gli altri.