Comune Terni, appalto vigilanza: «Tra pochi giorni si cambia e non sappiamo nulla»

di S.F.

Uscierato, vigilanza, controllo accessi e anche reception. In Comune a Terni – leggasi palazzo Spada – è tempo di cambio d’appalto nel giro di pochi giorni. Tuttavia c’è ancora incertezza tra i tre dipendenti coinvolti, specie considerando che in teoria e anche in pratica il passaggio di consegne ci sarà a partire dal 1° giugno.

IL CAMBIO DI APPALTO DA GIUGNO: DUSSMANN-SIRAM

NOVEMBRE 2021, ARRIVA LA HEXISS PER PALAZZO SPADA

IL SERVIZIO RECEPTION DA OLTRE 300 MILA EURO PER QUATTRO ANNI

«Che si fa?»

La Hexiss Vigilanza srl (in origine SI Sicurezza srl, il via nel ottobre 2021) andrà via a fine maggio dopo un breve periodo di proroga accordato di recente dal Comune. Dal 1° giugno, salvo sorprese, sarà invece attiva l’Rti composta da Dussmann service srl e Siram Spa. Bene, il problema? Che non c’è stata una comunicazione efficace e risolutiva sul cambio in arrivo: «Mancano dieci giorni e allo stato attuale non abbiamo certezze su cosa accadrà. Sappiamo che ci sono state delle interlocuzioni e che ci sarà un subappalto. Non è possibile arrivare a fine maggio e non avere informazioni sul nostro futuro», fanno sapere da palazzo Spada. Regna l’incertezza.