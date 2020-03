Covid-19, Prociv Todi in azione per mascherine

Una produzione di 500 mascherine da mettere a disposizione delle forze dell’ordine e dei volontari della Protezione civile comunale di Todi. A produrle la stessa Prociv grazie al contributo di due privati, Mauro Castrini e l’azienda Rita Confezioni di Maria Rita Cini: «Questi dispositivi, che come da disposizioni e consigli delle autorità sanitarie vanno utilizzati solo in caso di emergenza, non sono ovviamente dotati delle previste certificazioni ministeriali ed europee, quindi non sono assolutamente adatti all’uso sanitario. Tuttavia, fungendo da primo filtro nei confronti delle terze persone, aiutano gli operatori nella protezione personale», viene sottolineato, con ringraziamento alle maestranze.

La Prociv di Todi inoltre si è attivata con un fornitore statunitense per acquistare un ventilatore per l’ospedale della Media valle del Tevere con presidi e dispositivi di protezione individuale (camici, tute, guanti e mascherine). «Per finanziare l’acquisto verrà a brevissimo aperto un conto corrente dedicato, sul quale confluiranno le donazioni di tanti tuderti, che stanno chiedendo, in uno slancio di generosità, di poter contribuire ai bisogni del nostro ospedale».