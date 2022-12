Cospea: con l’auto contro un palo della luce in via Alfonsine

Incidente stradale autonomo lunedì pomeriggio in via Alfonsine, direzione Narni, dove il conducente di un’autovettura – una Citroen – ne ha perso il controllo finendo contro un palo della luce. L’uomo, negativo all’alcol test, non ha riportato fortunatamente conseguenze serie nell’impatto. Sul posto, oltre agli addetti Asm, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni e gli operatori di Area Sicura. Nei giorni scorsi, giovedì sera, nello stesso punto si era verificato un incidente analogo, con il conducente che però aveva fatto perdere le proprie tracce dopo l’impatto.

Condividi questo articolo su