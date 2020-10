Covid, 148 nuovi casi e altri due decessi. Record di tamponi

Sono 148 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 12.17 di lunedì 12 ottobre. I tamponi effettuati nello stesso arco temporale sono stati 4.509 – il numero massimo di sempre – per un totale di 233.252. La percentuali di nuovi casi rispetto ai tamponi è del 3,20%. Si registrano anche 12 guarigioni (totale 2.007 dall’inizio dell’emergenza). Purtroppo si registrano anche 2 decessi (totale 90) di persone positive al virus: riguardano le comunità di Spoleto ed Umbertide. In base a tali dati, il numero degli attuali positivi sale a 1.375 (+134). Dall’inizio dell’epidemia le positività riscontrate sono state 3.472 (+148).

Ricoveri e isolamenti

Le persone positive attualmente ricoverate negli ospedali umbri sono 70 (+3), di questi 9 (invariato) in terapia intensiva. All’ospedale di Perugia i ricoveri di persone positive sono 26 (+1), di cui 5 (invariato) in terapia intensiva; al ‘Santa Maria’ di Terni i ricoveri sono 24 (+1) di cui 4 (invariato) in intensiva; all’ospedale di Città di Castello i pazienti positivi sono 12 (+1), nessuno in intensiva; all’ospedale di Foligno ci sono 8 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva. Le persone in isolamento sono 3.453 (124), mentre sono usciti dalla misura in 48.114 (+221).

I nuovi casi e le guarigioni

I 148 casi emersi nelle ultime 24 ore riguardano le comunità di Acquasparta (1, torna Covid+), Assisi (1), Bastia Umbra (5), Castiglione del Lago (2), Citerna (3), Città di Castello (1), Collazzone (1), Corciano (11), Deruta (1), Foligno (4), fuori regione (16), Gualdo Cattaneo (1), Gualdo Tadino (2), Gubbio (6), Lugnano in Teverina (1, torna Covid+), Magione (12), Marsciano (3), Montefalco (1), Narni (2), Passignano sul Trasimeno (3), Perugia (37), San Gemini (5), Spello (1), Spoleto (3), Terni (14), Todi (1), Trevi (1), Tuoro sul Trasimeno (6), Umbertide (2), Valfabbrica (1). Le 12 guarigioni riguardano invece Bastia Umbra (2), Citerna (1), Collazzone (1), fuori regione (2), Massa Martana (1), Panicale (1), Perugia (3), Spoleto (1).

Attuali positivi

Le positività in corso riguardano Perugia 386, Terni 153, fuori regione 119, Bastia Umbra 73, Assisi 60, Foligno 59, Corciano 56, Magione 48, Passignano sul Trasimeno 34, Gubbio 30, Spoleto 29, Narni 28, San Gemini 25, Tuoro sul Trasimeno e Città di Castello 22, Panicale 18, Marsciano e Gualdo Tadino 17, Deruta 12, Gualdo Cattaneo 10, Umbertide, Citerna e San Giustino 9, Valfabbrica, Todi, Orvieto e Fossato di Vico 8, Spello, Sellano e Bettona 7, Trevi, Sigillo e Castiglione del Lago 5, Stroncone e Amelia 4, Polino, San Venanzo, Giano dell’Umbria, Collazzone, Città della Pieve, Castel Viscardo, Bevagna e Arrone 3, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Piegaro, Nocera Umbra, Montefranco, Montefalco, Montecchio, Massa Martana e Cannara 2, Torgiano, Norcia, Montecastello di Vibio, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Guardea, Ferentillo, Cerreto di Spoleto, Castel Ritaldi, Attigliano, Alviano e Acquasparta 1.