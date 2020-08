Covid, 19 nuovi casi. Ricoveri, uno in meno

Sono diciannove i nuovi casi di covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Umbria. L’aggiornamento è alle 12.43 di domenica 23 agosto: gli attuali positivi salgono così a quota 165, c’è una guarigione in più con il totale che passa a 1.394. Complessivamente dall’inizio dell’emergenza sono 1.639 le persone risultate positive al coronavirus. I decessi restano 80.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Dove sono i nuovi casi. Un ricovero in meno

Le positività sono state accertate nei territorio comunali di Deruta, Foligno, Narni, Perugia, Bettona (+2), Amelia, Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Collazzone, Corciano, Panicale, Terni e Todi (1). L’ultimo è legato ad una persona proveniente da fuori regione. Tre Comuni erano covid-free fino all’odierno aggiornamento: si tratta di Bettona, Collazzone e Corciano. Scende il numeo dei soggetti attualmente ricoverati: da 13 a 12, la maggior parte dei quali sono all’ospedale di Terni (8), i rimanenti a Perugia (3, uno dei quali in rianimazione).

TERNANI DI RITORNO DALLA CORSICA: «SULLA NAVE È UN CARNAIO»

COVID, GIOVANE POSITIVA AD AMELIA DOPO LE VACANZE

TERNI, LA SITUAZIONE IN VIA DEL LEONE

Terzo caso a Deruta

Sale a tre il numero dei casi positivi al Covid-19 a Deruta. Il sindaco Michele Toniaccini è stato informato dalla responsabile del servizio igiene pubblica della Usl 1 – Media Valle del Tevere, che è risultato positivo anche il padre del secondo giovane affetto da Covid, per il quale è stata immediatamente emessa ordinanza contumaciale. Il sindaco, informandosi direttamente con le famiglie coinvolte, riferisce di «condizioni di salute, al momento, non preoccupanti». I casi in isolamento, alla data del 23 agosto, sono 17, 3 dei quali positivi. I due giovani erano di rientro dalle vacanze. «Sebbene siano numeri contenuti – afferma Toniaccini -, è bene fare massima attenzione ai nostri comportamenti e osservare le regole. Semplici gesti che devono diventare di uso quotidiano, per non vanificare tutti gli sforzi fino a oggi fatti: lavarsi bene le mani, uso della mascherina e distanziamento».

TERNANO COVID+ ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO

NARNI, ALTRE DUE GIOVANI POSITIVE

SAN VENANZO, POSITIVA ANCHE UNA FIGLIA DELLA TURISTA FRANCESE