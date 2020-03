Covid-19, primo caso a Stroncone. «Mantenere la calma e rispettare le norme»

Primo caso di Covid-19 a Stroncone. Ad ufficializzarlo poco prima delle 9 di sabato mattina è stato il sindaco Giuseppe Malvetani: «Desidero informare tutti i cittadini – la nota social – che mi ha telefonato ora il direttore del distretto sanitario per comunicarmi che è arrivato il risultato di uno dei tamponi eseguiti a Stroncone (fino a ieri tutti negativi) ed abbiamo anche noi, come ormai diversi comuni della regione, il primo caso positivo per Covid19. Ho ritenuto doveroso darne immediata comunicazione a tutti voi. Mi sto recando in Comune per attivare, come da procedura, il CoC di Protezione civile ed emettere l’ordinanza nei confronti di questo nostro concittadino. Invito tutti a mantenere la calma ed a rispettare ancor più scrupolosamente tutte le norme comportamentali ormai ben note. Nel corso della giornata vi darò eventuali aggiornamenti. Un caloroso abbraccio, ancorché virtuale, a tutti».

