Donazione organi: Umbria ‘maglia nera’ in Italia per i dinieghi

L’Umbria maglia nera in Italia per i dinieghi dei familiari in merito alla donazione degli organi. Il dato è emerso martedì in Abruzzo, a Spoltore, in occasione di un incontro per sensibilizzare sul tema organizzato dall’Aido.

La percentuale

Si tratta dell’Associazione italiana per la donazione degli organi. Come riporta il sito di informazione ilpescara.it. nel corso dell’evento è stato spiegato che l’Umbria ha il dato più alto in Italia in quanto a dinieghi dei familiari: il 65%, poi Basilicata con il 54,4% e, a chiudere il podio, l’Abruzzo con il 51,5%. «Guardand la mappa sulle opposizioni – le parole di Daniela Maccarone, esponente del centro regionale abruzzese per i trapanti – è evidente che aumentano scendendo di latitudine. Il dato dipende dalla fiducia verso la sanità pubblica perché chiaramente in Lombardia e Veneto non ci sono solo lombardi e veneti, ma anche persone originarie del sud».