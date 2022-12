Droga, alcol e fughe in auto: tre nei guai fra Amelia e Montecastrilli

Due denunce e una segnalazione in prefettura: questo il bilancio dei controlli svolti negli ultimi giorni dai carabinieri della Compagnia di Amelia sulle strada del territorio di competenza.

Rifiuta l’alcol test: denunciato

Un 35enne residente ad Amelia, di origini romene, è stato controllato durante la notte in via Posterola alla guida di un autocarro di proprietà di una società di Lugnano in Teverina. Dopo essere risultato positivo all’accertamento preliminare eseguito con ‘alcoblow’, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro. Per questo gli è stata ritirata la patente di guida mentre il veicolo è stato affidato all’amministratore della società proprietaria.

La fuga a Montecastrilli

Sempre in orario notturno, a Montecastrilli in via Settevalli, nel corso di un posto di controllo i carabinieri hanno intimato l’alt ad un’auto il cui conducente inizialmente ha rallentato per poi accelerare improvvisamente e darsi alla fuga. Il veicolo è stato raggiunto dai militari dopo circa due chilometri e subito il conducente è apparso in stato di alterazione alcolica. L’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di sottoporsi all’etilometro, per questo è stato condotto presso gli uffici della Compagnia di Amelia: 38enne residente a Montecastrilli, è risultato gravato da un provvedimento di revoca della patente di guida emesso dalla prefettura di Ancona. I militari gli hanno contestato diverse violazioni al Codice della Strada e lo hanno denunciato per il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

Hashish ed eroina

Infine un 39enne residente ad Amelia è stato controllato a Narni, in strada Tre Ponti, alla guida di un’auto. Piuttosto agitato e nervoso, a specifica richiesta dei militari ha consegnato spontaneamente della sostanza stupefacente contenuta in involucri che conservava nella tasca del giaccone: circa 15 grammi di hashish e 0,7 grammi di eroina.