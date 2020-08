Foligno, botte da orbi in piazza Matteotti

Botte e bottigliate: è accaduto martedì sera, intorno alle ore 22, a Foligno dove alcuni cittadini stranieri se le sono date di santa ragione nella centralissima piazza Matteotti, in mezzo ai passanti allibiti. A riportare la notizia è Il Messaggero. Uno dei coinvolti è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dagli operatori del 118. In corso di accertamento – sul posto sia la Volante del commissariato che i carabinieri del Nor folignate – il numero delle persone coinvolte nel parapiglia e le loro identità. L’ipotesi di reato è rissa aggravata e, in base alle condizioni del ferito, probabilmente anche il reato di lesioni personali. Ignote al momento anche le ragioni del violento episodio. Raccolte, una volta placati gli animi, anche diverse testimonianze che potrebbero consentire di ricostruire l’accaduto in maniera precisa.

