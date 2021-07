Foligno, denunciano scomparsa 75enne: si trovava in ospedale

Ne hanno denunciato la scomparsa ma si trovava in ospedale al ‘Santa Maria’ di Terni. Protagonista della vicenda è un 75enne folignate, i cui familiari sono andati in apprensione non riuscendolo più a contattare: la storia ha avuto un esito felice.

Il problema

Ore di angoscia in quanto nessuno riusciva a contattarlo – il telefono era spento – come racconta La Nazione. I familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri di Foligno facendo scattare le ricerche: in realtà si trovava ricoverato all’ospedale di Terni dopo che, nei giorni precedenti, era stato dimesso dal nosocomio folignate per un problema di salute. Tanto spavento ma alla fine tutto bene.