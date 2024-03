Gubbio: bus GT in bilico dopo la carambola. Ferita una donna

Incidente stradale a Gubbio nel pomeriggio di martedì. Un autobus GT – per cause in corso di accertamento – ha colpito due auto in sosta e quindi lo stabile di un centro commerciale, fermandosi in bilico dopo aver abbattuto un muretto. Per recuperarlo è servita l’autogru del comando provinciale del 115 di Perugia. In ospedale, trasportata dal 118, c’è finita una donna che era a bordo di una delle due auto colpite, ferma in sosta. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero preoccupanti. Per i rilievi sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale eugubina.

