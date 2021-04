Il Gruppo Canoe Terni torna a gareggiare e conquista medaglie

Un ottimo ritorno alle gare per il Gruppo Canoe Terni dopo la pausa forzata dovuta al Covid-19. La società ternana torna da Valstagna, in provincia di Vicenza, con un buon bottino grazie soprattutto all’esordiente John Gentili: per il 14enne ci sono due medaglie in terra veneta.

L’evento e le medaglie

Nel weekend si sono svolte la gara nazionale di discesa sprint (tutte le categorie, vale a dire cadetti, ragazzi, junior e senior), la classica e il campionato italiano under 23 lungo il fiume Brenta. Piazzamenti positivi per Alberto Migliois, Samuel Marcucci, Valentina Manzoni e Gaia Sanna, ma a mettersi più in evidenza è stato Gentili: alla sua prima esperienza di questo calibro si è aggiudicato l’argento nello sprint in 1′.00.05 e il terzo posto nella classica in 14’59.12. Soddisfatti anche i dirigenti del Gruppo Canoe Terni sia per i risultati della squadra che per la ripresa delle competizioni nonostante le numerose difficoltà dovute alla pandemia.

Gare nel Ternano

In arrivo al campo slalom ‘Paolo Ceccherelli’ di Papigno due gare nazionali: una di slalom e una di discesa – campionato italiano under 23 – in pogramma rispettivamente il 15 e 16 maggio 2021. Prove di normalità dopo il lungo stop.