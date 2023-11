Il volontariato perde Gerardo Fagioli: «Un esempio per tutti»

Cordoglio nelle comunità di Montecastrilli e Avigliano Umbro, ma anche in quella ternana, per la scomparsa di Gerardo Fagioli, 78 anni, ex dipendente delle acciaierie di Terni e volontario del comitato di Avigliano Umbro della Croce Rossa Italiana. Lascia la moglie Simonetta e la figlia Selvaggia. A ricordare il profilo di Gerardo, vero punto di riferimento nella sua comunità, è il presidente della CRI aviglianese, Matteo Sciarrini: «È stato uno dei pilastri della CRI di Avigliano Umbro. Un volontario instancabile, di poche parole ma sempre pronto a dare il suo contributo per ogni attività ed ogni iniziativa. Gerardo – dice Sciarrini – non conosceva davvero il concetto di fatica. Era in grado di passare da una giornata intera nel suo amato campo, all’assistenza con i colleghi della CRI in un battibaleno. La sua perdita ha toccato tutti profondamente, dagli storici della Croce Rossa ai più giovani, ai quali non ha mai fatto mancare il suo supporto, trasmettendo il suo sapere nell’ambito del volontariato ma sopratutto della vita».

