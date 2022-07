In preda alla gelosia, buca le ruote dell’auto della moglie per non farla andare a lavorare

Anni di vessazioni fisiche e psicologiche, sfociate in una denuncia per maltrattamenti in famiglia: gli agenti della polizia di Stato di Assisi hanno notificato ad un 44enne il provvedimento del divieto di avvicinamento alla moglie 43enne, su ordine del gip di Perugia.

Anni di sofferenze

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo – sin dalla nascita del figlio, oggi ventenne – si sarebbe reso protagonista di minacce, aggressioni verbali e pesanti offese verso la donna, sulla spinta di una gelosia ossessiva. Arrivando a proibirle, nel corso del tempo, di frequentare gli amici e costringendola anche a commettere furti.

L’ultimo episodio

Lo scorso 23 giugno, per impedire alla moglie di raggiungere il posto di lavoro, le aveva forato tutti e quattro gli pneumatici della sua auto. Esasperata, la 43enne si era rivolta alla polizia assisana: da qui il provvedimento che vieta al marito di avvicinarsi a lei, ai figli e di mettersi in contatto con loro.