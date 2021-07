In strada si festeggia e loro rubano 50 mila euro di articoli hi-tech

L’assalto è scattato nella tarda serata di martedì, intorno alle una di notte, proprio mentre in tanti stavano festeggiando in strada – fra clacson, cori e bandiere – la vittoria dell’Italia ai rigori contro la Spagna e il passaggio degli azzurri in finale agli Europei. ‘Armati’ di piccone e piede di porco, i ladri, interessati da ben altro rispetto alle sorti calcistiche della nazionale, hanno scardinato e spaccato l’ingresso principale del negozio di elettronica e telefonica ‘Digit’ di via Michelangelo, a Gubbio. Alla fine – la notizia è riportata da ‘Il Messaggero‘ – il bottino sarebbe di circa 50 mila euro.

Maxi bottino

Una volta dentro, i malviventi hanno fatto razzìa di numerosi articoli – circa 150 fra computer, tablet, telefoni, ricetrasmittenti ed elettrodomestici – e svuotato la cassa dove c’erano circa 3 mila euro in contanti. Poi sono fuggiti di corsa, a bordo di un’auto di colore bianco. Il figlio del titolare, dopo l’allarme scattato in seguito all’apertura anomala dell’ingresso principale del negozio, si è precipitato sul posto ed avrebbe notato dei dettagli relativi all’autovettura usata dalla banda. Aspetti che, unitamente alle immagini di alcune telecamere di sicurezza presenti sul territorio, sono al vaglio carabinieri della Compagnia di Gubbioche puntano a dare un nome ed un volto ai responsabili.