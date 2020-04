Interamna Archery Team per l’ospedale

Sei tablet per alleviare la degenza dei pazienti Covid e venticinque misuratori di pressione per lo stesso reparto. Questa la donazione effettuata martedì dall’Asd Interamna Archery Team di Terni all’azienda ospedaliera di Terni, con il materiale ricevuto da Leonardo Fausti dell’ufficio affari generali. Un gesto di solidarietà che la direzione del ‘Santa Maria’ ha profondamente apprezzato e che è la stessa associazione sportiva ad illustrare nel dettaglio.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

La lettera

«L’iniziativa ‘Una freccia per la speranza’ – spiega l’Interamna Archery Team – prende vita grazie ad alcuni soci ed è stata poi allargata a parenti ed amici perché ‘da soli si può, ma insieme si può dare di più’. Abbiamo voluto dare un nome e un logo a questo progetto come segno di speranza: il bersaglio a metà rappresenta la difficoltà, l’incertezza, la paura, ma in questa situazione si fa strada un arcobaleno con colori vivaci, la certezza, la sicurezza, la speranza di centrare il proprio obiettivo come la freccia, cioè sconfiggere questo virus che da qualche mese sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Con l’impegno di tutti, siamo sicuri che ci rialzeremo più forti di prima. Abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo pensando a chi purtroppo sta combattendo questa malattia in solitudine, anche se il personale sanitario sta facendo il possibile perché nessuno si senta solo. Però essere in contatto con le persone care in questi momenti sicuramente può dare un supporto psicologico non indifferente che inevitabilmente andrà a migliorare anche lo stato di salute. Fortunatamente, grazie alla generosità dei nostri donatori, è stato possibile aggiungere i misuratori di pressione, una tra le cose necessarie in questo momento. Sperando che questa emergenza termini al più presto, tutto potrà essere utilizzato nei reparti dove sarà ritenuto opportuno. Lieti di aver contribuito in questo momento di emergenza, il nostro infinito ringraziamento va a tutto il personale sanitario e ausiliario che ogni giorno mette a rischio la propria incolumità per salvaguardare quella di noi tutti. Il nostro grande abbraccio e un grandissimo in bocca al lupo di pronta guarigione a tutte le persone che stanno combattendo contro il corona virus e a chiunque stia lottando per la propria vita».