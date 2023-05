Karate: stage di successo alla palestra Privilege

Domenica 30 aprile la palestra Privilege di Terni (strada di Collescipoli) ha ospitato il primo di alcuni stage itineranti di karate della Federazione educativa sportiva italiana karate (Fesik). Il programma prevedeva un’alternanza di spunti tecnici, storici e didattici sul legame tra le antiche arti marziali giapponesi e quella moderna, appunto il karate. Si sono alternati come docenti il maestro Francesco Romano Bonizi (9° Dan e direttore tecnico della Ssd) con riferimenti alla ‘Via della spada’ e difesa dalla stessa secondo il metodo Wado Ryu, il maestro Francesco Grassi (6° Dan e membro della commissione nazionale Wado Ryu) con elaborazioni contemporanee del lavoro in coppia tipico della scuola in questione, ed il Maestro Freddie Minerba (9° dan, presidente della commissione tecnica nazionale federale) in qualità di ospite d’onore. Le quattro ore sono scivolate con grande fluidità, e soprattutto con grande armonia, tra i partecipanti provenienti dalla Toscana, dal Lazio e dalla Campania, oltre ovviamente all’Umbria. Il secondo stage con questo format si terrà a Napoli alla fine di giugno con lo stesso team di docenti.

