La chimica ‘verde’ degli studenti dell’Itt ‘Allievi-Sangallo’

La chimica ‘verde’ degli studenti dell’Itt: è questo il focus che caratterizzerà il ‘Green jobs’ in programma il 17 dicembre al dipartimento di chimica dell’Itt ‘Allievi-Sangallo’ di Terni; un evento all’insegna della divulgazione scientifica rivolto ai discenti delle scuole secondarie di primo grado.

Il ‘Green jobs’

Dalle 9 alle 13 gli studenti di chimica dei materiali e biotecnologie sanitarie accoglieranno i partecipanti al palazzetto dello sport ed eseguiranno alcune esperienze di laboratorio relative alla chimica verde e sostenibilità, focus sui quali verte l’Agenda 2030. Fra le diverse attività presentate dagli allievi ci sono: l’analisi delle acque, il monitoraggio dell’aria, l’individuazione di alcuni microrganismi come bioindicatori delle acque, il ciclo della bioplastica e la compostabilità dei materiali e carbonio organico del suolo. L’evento si concluderà nel pomeriggio a seguito di una tavola rotonda dal titolo ‘La transizione ecologica a scuola: una sfida didattica e professionale’. Per l’occasione il dirigente scolastico Cinzia Fabrizi saluterà e accoglierà i relatori del convegno: Benedetta Salvati (assessore ambiente Comune di Terni), Barbara Floridia (sottosegretario di Stato al Ministero dell’istruzione), Carlo Mariani (ricercatore Indire), Daniela Riganelli (consulente Novamont), Giorgia Menciotti (coordinatrice cyrcular economy accademy, Its Umbria), Michele Sbaragli (educatore ambientale alla sostenibilità Arpa Umbria), Federica Meloni (energy manager&environment specialist Tarkett), Eleonora Costantini (fondazione Brodolini). «Il ‘Green jobs’ rappresenta un’occasione importante per orientare gli studenti – evidenzia il dirigente scolastico – verso scelte sempre più consapevoli e nel rispetto dei tempi di rigenerare delle risorse utilizzate dall’uomo e per guidarli verso un settore che può contribuire a fornire una risposta alle attuali sfide globali».