La Coppa Italia di Eccellenza va al Branca: Narnese ko

Festa biancoblu al Bernicchi. La Coppa Italia d’Eccellenza finisce nelle mani del Branca di mister Andrea Lisarelli: nella finale di Città di Castello la Narnese va ko 2-1 con reti tutte nel primo tempo. Nella sfida diretta da Trotta di Foligno ci pensa Rossi a sbloccare il punteggio approfittando dell’assist di De Iulis, niente da fare per Mazzoni. Poi nel finale di frazione accade di tutto: al 45′ Tramontano, su sviluppi da corner, deposita in rete per il temporaneo pareggio dei ragazzi guidati da Marco Sabatini, pochi secondi dopo è Marchi a sorprendere dalla distanza l’estremo difensore della Narnese per il nuovo vantaggio del Branca. Diverse emozioni nella ripresa, ma il risultato non cambia (screen Tef Channel). Per Mangiaratti e compagni c’è ora la fase nazionale. Da segnalare – non è mai scontato – il grande fairplay in campo.

