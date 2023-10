L’orchestra di giovani nata sull’asse Terni-Basilea in concerto al ‘Secci’

Venerdì 6 ottobre, presso il teatro ‘Secci’ di Terni, si terrà il concerto finale dell’orchestra di giovani nata dallo scambio interculturale tra il liceo musicale ‘Angeloni’ di Terni e la Musikschule Binningen-Bottmingen di Basilea. Un progetto che vede la collaborazione delle due istituzioni con l’obiettivo di condividere, attraverso la passione per la musica, esperienze formative e metodologie didattiche diverse. Dopo una settimana intensa di prove con 75 ragazzi di età compresa dai 10 ai 19 anni, l’esibizione avverrà in anteprima la mattina alle 10.30 per le scuole e il pomeriggio aperta al pubblico, con ingresso gratuito, alle 17.30. In programma un repertorio molto avvincente e coinvolgente che comprenderà classici come Pomp and Circumstance di Elgar, Peer Gynt di Grieg, Radetzky March di Strauss e musiche da film quali Il Gladiatore e James Bond.

Condividi questo articolo su