Meteo Umbria, ancora caldo e niente pioggia per un’altra settimana

Altra giornata con bel tempo e temperature ben oltre la media stagionale in Umbria. La situazione è destinata a rimanere tale anche nella settimana in entrata: per ora niente pioggia.

Ancora caldo

A fare il punto della situazione è Umbria Meteo nel pomeriggio di domenica: «Temperature anche di 8°C sopra media. Tra lunedì 9 e martedì 10 ottobre si tornerà a scendere lentamente ma in maniera progressiva e attualmente non sono previste piogge almeno fino a lunedì 16 ottobre». Il portale 3bmeteo spiega invece che lo ‘scudo africano’ durerà «probabilmente fino a venerdì. Col passare dei giorni la massa d’aria inizierà a invecchiare e le foschie o i banchi di nebbia inizialmente isolati diventeranno più diffusi e nelle prime ore del mattino potranno essere una caratteristica di gran parte della Valpadana e delle valli del centro».