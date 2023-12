Montecastrilli: incidente fra due autovetture. Soccorsa una donna

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì a Montecastrilli (Terni), in via dello Scalo, a poche centinaia di metri dallo svincolo della E45. Il sinistro avrebbe coinvolto due autovetture di cui una – una Fiat 500 – condotta da una donna che ha finito per ribaltarsi a lato della carreggiata. Soccorsa ed estratta dai vigili del fuoco di Terni intervenuti sul posto, è stata poi consegnata alle cure degli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero comunque serie. Illesi gli altri coinvolti. Per i rilievi e la gestione della viabilità hanno operato i carabinieri.

Condividi questo articolo su