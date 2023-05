Nell’auto ha sei chili di hashish: ‘corriere’ 50enne in manette

‘Colpo’ dei carabinieri di Fossato di Vico che hanno arrestato un 50enne residente nella zona di Roma, incensurato, trovato in possesso di circa sei chili di hashish. L’uomo – nella notte fra mercoledì e giovedì, poco dopo la mezzanotte – procedeva lungo la strada statale 3 Flaminia, in direzione Fano, al volante di una Fiat 500. I militari lo hanno notato all’altezza della frazione di Purello (Fossato di Vico) perchè il veicolo invadeva più volte la corsia opposta, come se il conducente non si sentisse bene o fosse in stato di alterazione. Una volta fermato, l’uomo ha spiegato di essere partito da Roma con un’auto a noleggio per andare a trovare un’amica nella zona di Ancona. Il fatto che la strada non fosse la migliore per raggiungere il capoluogo delle Marche, unito al fatto che il 50enne è subito apparso piuttosto nervoso ed evasivo, ha spinto i carabinieri ad un controllo più accurato. E infatti nel veicolo, in particolare sotto il sedile lato passeggero, c’erano due buste della spesa: all’interno – la scoperta – ben 60 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno. Per l’uomo è scattato l’arresto in flagrante con traduzione nel carcere di Perugia. Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe potuto fruttare circa 60 mila euro: uno dei più importanti sequestri di hashish degli ultimi anni per il territorio dell’eugubino-gualdese.

