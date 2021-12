Nevica. E l’Arma raggiunge le frazioni più isolate per dare una mano ai cittadini

Carabinieri al lavoro anche sotto la neve per dare assistenza alla popolazione, soprattutto nelle zone più interne e nelle frazioni: accade in Valnerina, in particolare nell’area compresa fra i comuni di Poggiodomo e Monteleone di Spoleto, dove i militari della Compagnia di Norcia si sono attivati nella giornata di sabato, raggiungendo anche borghi di pochi abitanti. «I residenti erano in buono stato di salute – spiega una nota dei carabinieri – ed hanno ringraziato vivamente i militari per la vicinanza. Tutto ciò a testimonianza del fatto che l’Arma dei carabinieri, grazie alla sua struttura capillare, riesce ad esprimere la propria vicinanza alla popolazione anche nelle aree più periferiche del territorio ed in condizioni particolarmente avverse».

