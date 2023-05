Non può avvicinarsi all’ex ma entra in casa sua e la aggredisce. In carcere 32enne di Todi

Come altre volte in passato, è entrato nell’abitazione dell’ex compagna – nonostante avesse il divieto di avvicinamento -, l’ha colpita al volto ed è rimasto con lei fino all’alba. Poi la donna è riuscita a lanciare l’allarme ad un amico che ha chiamato i carabinieri. Al termine dell’intervento dei militari della stazione di Perugia-Fortebraccio, l’uomo – 32enne della zona di Todi, già noto alle forze di polizia – è stato arrestato.

I ‘precedenti’

Lo scorso marzo il 32enne era riuscito ad accedere nella casa della ex dopo essere passato attraverso il vetro rotto di una porta-finestra. In quell’occasione, l’aveva aggredita ma lei era riuscita ad allontanarlo a suon di urla. A seguito dell’accaduto il giovane era stato denunciato per violazione di domicilio e atti persecutori, con applicazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di accertare che da marzo il 32enne aveva continuato a contattare l’ex compagna al telefono, con numerosi messaggi. Poi l’ennesimo grave episodio che ha comportato per lui la traduzione nel carcere di Perugia-Capanne.