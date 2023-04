Orvieto, quasi 20 mila euro di sanzioni per illeciti nel trasporto di animali vivi

Ventitré illeciti amministrativi e diciassette vi0lazioni per inosservanza delle norme sanitarie per mancanza di titoli autorizzativi, di titoli del conducente, di documentazione per il trasporto, assenza dei requisiti del veicolo e violazione delle norme sanitarie e delle norme che tutelano il benessere degli animali. Questo il resoconto dell’ultimo periodo di controlli nell’Orvietano da parte della sezione polizia Stradale per la circolazione di mezzi che trasportano animali vivi. In campo anche la Usl Umbria 2 con il servizio veterinario.

Sanzioni e problemi

In totale ci sono state sanzioni per quasi ventimila euro per gli illeciti amministrativi rilevati ed un mezzo che trasportava equidi è stato sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo. «Agli animali trasportati – ricorda la questura – devono essere garantite le condizioni di benessere ed il rispetto, questa è la garanzia ed il focus del legislatore nelle norme di riferimento. Così non è stato per i bovini che la polizia Stradale di Terni ha fermato mentre viaggiavano a bordo di tre diversi autoarticolati e sottoposti a controllo; le bestie erano alcune sprovviste d’acqua, per altre non era possibile accedere nel vano loro dedicato ed un altro animale presentava ferite con fuoriuscita di liquido ematico. Una situazione in contrasto con le norme previste. Le tantissime attività di contrasto verso coloro che cercano di eludere le norme che tutelano gli animali vivi, trasportati per lo più verso i macelli, costituiscono una fetta importante dell’attività della Polizia Stradale ed in particolare di quella di Terni, svolta da operatori, altamente specializzati nel settore».