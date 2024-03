Orvieto: tormenta l’ex e dice di volerla uccidere. Scattano le misure per un 40enne

Dopo la fine della relazione sentimentale, ha iniziato a perseguitare l’ex compagna con molestie e minacce, andandola a cercare anche sul posto di lavoro. Per questo un 40enne di Orvieto è stato denunciato dal personale del commissariato di pubblica sicurezza della Rupe e il gip di Terni ha disposto nei suoi confronti l’allontanamento dall’abitazione familiare con applicazione del braccialetto elettronico. Gli atteggiamenti vessatori – ricostruisce una nota della polizia di Stato – sono andati avanti diversi mesi, fino a quando la donna non ce l’ha fatta più e, accompagnata da un’amica ancorché molto scossa, ha sporto denuncia per stalking. «Tra i numerosi episodi raccontati ai poliziotti – spiega la nota -, una dichiarazione del suo ex compagno che, parlando con dei familiari, aveva detto che non sarebbe arrivata a sabato perché l’avrebbe fatta fuori». Al termine delle indagini, il personale del commissariato ha inviato una dettagliata informativa alla procura di Terni che ha chiesto ed ottenuto dal gip le misure del divieto di avvicinamento alla persona offesa, obbligandolo a mantenere una distanza di almeno 500 metri dai luoghi frequentati dalla donna, con applicazione del braccialetto elettronico.

