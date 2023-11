Paciano: va a funghi e sparisce. Ritrovato sano e salvo

Aggiornamento

Nel tardo pomeriggio di domenica, i vigili del fuoco informano che l’uomo è stato ritrovato dalla squadra del comando di Perugia ed è in buone condizioni di salute

Ricerche in corso dal pomeriggio di domenica, intorno alle 15.30, nella zona del monte Pausillo, territorio comunale di Paciano (Perugia). Vigili del fuoco di Perugia e Città della Pieve e forze dell’ordine sono impegnati per rintracciare un uomo di 72 anni che, affetto dal morbo di Parkinson, è uscito di casa per andare a cercare funghi, facendo perdere le proprie tracce. In campo anche un elicottero del 115, oltre ai carabinieri della zona.