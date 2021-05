Padre di famiglia si perde nel bosco ad Ancaiano: trovato

Intervento dei vigili del fuoco di Spoleto, nel pomeriggio di domenica nella zona di Ancaiano, per una persona – un padre di famiglia – che aveva perso l’orientamento durante una passeggiata in un bosco. A dare l’allarme sono stati la moglie ed il figlio dell’uomo, che avevano preferito rimanere nei pressi dell’autovettura. Gli uomini del 115, con il lavoro complicato dalle caratteristiche piuttosto impervie della zona, grazie alla guida fornita dalla sala operativa in termini di coordinate Gps inviate via Whatsapp, sono riusciti – nel giro di un’ora – a rintracciare il disperso. Per lui nessun ulteriore problema.

