‘Perugia ritrovata’, attesa per la proiezione

di A.B.

«Il filmato che proietteremo rappresenta il più antico film girato a Perugia, fino ad oggi ritrovato: una versione integrale in bianco e nero della durata di circa 15 minuti. Non parliamo di foto statiche ma vere e proprie scene in movimento con rappresentazioni inedite. Mi aspetto che il pubblico rimanga emozionato nel poter vedere per la prima volta la città dei primi anni del ’900». A parlare è Michele Patucca, videomaker e appassionato archivista perugino, in vista della ‘prima’ del filmato ‘Perugia ritrovata’ che verrà proiettato il prossimo 5 ottobre, alle ore 17.30, nella Sala dei Notari.

RITROVATO IL VIDEO PIÙ ANTICO DI PERUGIA: «ECCO COME ERAVAMO»

Il recupero

Il lavoro di recupero del filmato è durato nove mesi. La pellicola originale (35mm, negativo scena bianco e nero) è stata restaurata, digitalizzata in 2K e liberamente colorizzata, per una maggiore fruibilità ed evocazione. All’evento, i saluti istituzionali saranno affidati all’assessore alla cultura del Comune di Perugia, Leonardo Varasano e Cillian Roberto Fani, discendente di Cesare Fani. Seguiranno poi gli interventi di Erminia Irace, docente di storia moderna all’università di Perugia, di Giuseppe Severini, presidente di sezione del Consiglio di Stato e di Fabio Melelli, docente di storia del cinema italiano all’università per stranieri di Perugia.