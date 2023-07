Piazza del Mercato, finalmente la ‘luce’. Area perimetrata, in arrivo la bonifica bellica e poi i lavori

La perimetrazione dell’area di cantiere è stata completata nell’arco di paio di giorni dalla Edilizia Collerolletta. E ora l’intervento di riqualificazione ‘made in Superconti’ di piazza del Mercato, nel centro di Terni, può partire. Primo step è la bonifica bellica dello storico edificio che per anni ha ospitato il mercato coperto: i titolari dell’intervento edilizio si affideranno – i lavori dovrebbero partire intorno al 20 luglio – ad una società specializzata in questo tipo di servizi. E la speranza, ovviamente, è che nel sottosuolo non ci siano ‘sorprese’. Poi si procederà con gli step successivi. Dopo tanti anni segnati da degrado e abbandono, si vede finalmente e concretamente la luce.

