Pnrr Terni, Casa delle musiche: cinque inviti per affidamento progetto esecutivo

Pnrr, si accelera – anche perché i tempi sono tutt’altri che lunghi per chiudere il cerchio – su più fronti a Terni. Dopo La Passeggiata e il parco Galigani di Cardeto, ora è il turno di una delle strutture più attenzionate in città per via dei disastri dell’ultimo decennio: la Casa delle Musiche di via Cadore che, con ogni probabilità, è stato l’argomento che ha ‘catturato’ più polemiche di recente. Avviata la procedura per la progettazione esecutiva. Da ricordare che il finanziamento governativo per la manutenzione straordinaria e la rifunzionalizzazione è di 500 mila euro.

PNRR TERNI, INTERVENTI E CIFRE

Invito per cinque

L’appalto in ballo riguarda l’affidamento della progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza. Con opzione per la direzione dei lavori. Valore? 82.300 euro, la maggior parte dei quali per compensi professionali. Il Comune esternalizza anche in questo caso e la ragione, in sintesi, è la stessa: «Stanti gli attuali carichi di lavoro di cui sono investiti i dipendenti che posseggono qualifica professionale ed inquadramento giuridico idonei all’espletamento delle attività di progettazione richieste, non esiste personale dipendente in grado di assicurare lo svolgimento degli incarichi nei termini imposti dal finanziamento». Si guarda fuori. La valutazione comparativa sarà tra gli operatori economici invitati, cinque in tutto. Il tempo stimato per il completamento del lavoro è di sessanta giorni naturali e consecutivi.

GENNAIO 2022, L’INDECENTE STATO DELLA STRUTTURA – VIDEO

Affidamento diretto

C’è una specifica: «Stante la natura dell’affidamento diretto, non trova applicazione la norma di cui all’articolo 95 del decreto legislativo 50/2016 relativa al criterio di aggiudicazione – né trovano applicazione le norme relative ai criteri di valutazione delle offerte nonché di nomina della commissione di gara – non essendo ravvisabile una gara in senso proprio». Palla in mano al Rup, l’ingegnere Matteo Bongarzone. Tra le opzioni aggiuntive dell’iter in questione c’è l’affidamento del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.