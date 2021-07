Porta cane in spiaggia Multa da mille euro

Una multa da 1.032 euro e spicci dopo essere andata in una spiaggia pubblica di Civitanova Marche. Motivo? Averci portato il cane. La particolare storia riguarda una donna di Perugia che, nei giorni successivi al fatto, si è vista recapitare la ‘sorpresa’ a casa. A denunciare il fatto è l’Aidaa, l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente. Ennesima disavventura in terra marchigiana per un umbro in questo periodo.

Cosa è successo

La signora aveva portato il suo amico a quattro zampe in spiaggia il 2 giugno scorso: «Secondo quanto ricostruito – spiega l’Aidaa – dal verbale elevato dai carabinieri forestali la donna alle 16.30 si trovava appunto in spiaggia con il suo cane e per questo è stata multata. La sorpresa qualche giorno dopo quando la signora si vede recapitare a casa il verbale dove le viene intimato di pagare una multa di oltre mille euro per aver sostato in spiaggia con il cane (cifra più alta di quelle inflitte a molti condannati per maltrattamento di animali in sentenze di giustizia)». La donna ha scritto al sindaco del comune marchigiano Fabrizio Ciarapica e ha quindi scritto all’Associazione per un parere su un eventuale ricorso da presentare al prefetto di Macerata.

L’ordinanza e la difesa

«Stiamo valutando – spiega il presidente Aidaa Lorenzo Croce – le questioni procedurali del contenuto di tale contestazione che ci pare alquanto traballante, ma di questo parleremo con la signora. Appare invece strano che in un periodo dove il turismo deve essere rilanciato i comuni applichino delle cifre simili per delle violazioni di semplici regolamenti ed ordinanze, che tra l’altro non sono esposte come prevede la legge su quella spiaggia, dove il divieto è scritto addirittura a vernice su una pseudo palizzata. Ci auguriamo che chi governa la città abbia il buon senso di accogliere le memorie difensive della signora, ma sopratutto di cambiare le regole per l’accesso in spiaggia con i propri cagnolini per evitare che la gente vada a fare le vacanze altrove vista la cattiva accoglienza riservata ai turisti con i cani al seguito da questa cittadina marchigiana».