Powerlifting, festa ternana in Lombardia: medaglie nazionali

Soddisfazione ternana nel weekend a San Zenone al Lambro, in terra lombarda, per la 18° gara nazionale di panca attrezzata valida per la ‘Coppa Bertolotti’. Quattro atleti del territorio tornano dal palaFipl con una medaglia tricolore al petto: festa per Maurizio Quaglietti, Daniele Tarchi, Giuliano Leporini e Noriano Coppari, assoluti protagonisti nelle rispettive categorie.

Le medaglie

Nella specialità panca piana – gara sotto l’egida della Fipl, Federazione italiana powerLifting – il 32enne ternano Maurizio Quaglietti ha ottenuto l’argento nazionale nella categoria -74 chili senior equipaggiati grazie ai 170 kg sollevati. Ottima performance anche per il 34enne Giuliano Leporini (sempre senior, +120 kg): tre valide e 190 chili sollevati con oro conquistato. C’è poi il primo posto di Daniele Tarchi nella classe master -66 chili: in questo caso il sollevamento complessivo è di 140 kg. Infine il 70enne Noriano Coppari (-74 kg) master 4 con 135 chili sollevati e record. Tutti sono allenati da Alessandro Favorito.