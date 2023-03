Quasi 20 kg di hashish e marijuana: arrestati cinque giovani fra Corciano e Perugia

Oltre 15 chilogrammi di hashish suddivisi in 157 panetti: erano custoditi all’interno di un garage nella zona di Madonna Alta, a Perugia, ed a trovarli sono stati i carabinieri del comando provinciale – sezione operativa e stazione di Ponte San Giovanni – insieme ad un’unità cinofila antidroga della Guardia di finanza. Complessivamente l’operazione ha portato all’arresto di cinque giovani residenti fra Corciano e Perugia, ‘attenzionati’ negli ultimi due mesi dagli investigatori dell’Arma.

Arresti ‘differiti’

La droga trovata nel garage era nascosta in un borsone nero poggiato su uno scaffale insieme ad altre valige. Gli arresti non sono scattati subito ma la scelta degli investigatori è stata quella di ‘rinviare’ – in base alle norme e ovviamente all’insaputa dei diretti interessati – l’esecuzione della misura per consentire uno sviluppo ancora più approfondito delle indagini. Dopo alcuni giorni i primi a finire in manette sono stati un 25enne di Perugia – presunto organizzatore del ‘giro’ di spaccio – e un 23enne di Corciano, ritenuto il complice principale, entrambi già noti alle forze di polizia.

Numeri importanti

Sei le perquisizioni domiciliari scattate con gli arresti, tutte tra Perugia e Corciano. Gli altri tre arrestati – in flagrante – sono un 28enne, un 22enne ed un 21enne. A casa di quest’ultimo i militari hanno recuperato altri 1,3 chili di hashish, altrettanti di marijuana e 3.500 euro in contanti. Altre due perquisizioni condotte a Corciano hanno dato esito positivo: nella prima i militari hanno sequestrato una busta di plastica con dentro circa 700 grammi di marijuana e la somma di 750 euro, mentre nella seconda sono stati trovati 50 grammi di hashish. Uno dei presunti organizzatori dello spaccio si è visto sequestrare 11 mila euro in contanti. Il bilancio complessivo dell’operazione è di quasi 19 chili di droga sequestrati, oltre a 15 mila euro. Tutti gli arrestati sono stati tradotti in carcere.