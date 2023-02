Riconoscimento Interflora per il negozio di Maria Rita Barbanera

Pubbliredazionale

Soddisfazione per la fioreria di Maria Rita Barbanera, in via Capitonese 20 a Narni Scalo (Terni). In questi giorni l’attività commerciale ha ricevuto l’attestato di eccellenza ‘a cinque stelle’ da parte di Iterflora. Maria Rita Barbanera è una flower designer specializzata in grandi eventi. Nel suo negozio è possibile trovare orchidee di tutti i tipi e fiori freschi. Interflora è una realtà presente in tutto il mondo da cento anni e con 58 mila punti vendita in 150 Paesi. Priorità di Interflora è l’alto standard di efficienza, qualità e cultura floreale.