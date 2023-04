Rose Villain, in estate il primo concerto in Umbria. Era a Sanremo con Rosa Chemical

Altro concerto da aggiungere al calendario per gli amanti del rap italiano. Il 3 giugno a Bastia Umbra (Perugia) ci sarà il concerto di Rose Villain. Ad accogliere la cantante nata a Milano e poi trasferitasi a New York, cresciuta musicalmente ascoltando leggende del rock come i Nirvana e del rap come Tupac, è il Chroma Festival. L’artista si è fatta conoscere al grande pubblico attraverso vari featuring, soprattutto quelli con Gué Pequeno: Chico, Elvis e Piango sulla Lambo. Il suo successo si registra non solo su Spotify e le altre piattaforme di streaming, dove vanta milioni di ascolti, ma anche su Instagram dove conta oltre 280 mila follower. Ha cantato a Sanremo ‘America’ di Gianna Nannini nella serata dei duetti con Rosa Chemical e il 1° maggio sarà sul palco del concertone di Roma.

Il Chroma Festival

La tappa di Rose Villain a Bastia sarà il primo concerto in Umbria. Porterà sul palco Gotham City, il suo primo album dall’atmosfera dark. Il Chroma Festival aveva già annunciato headliner famosi a livello nazionale come Salmo il 1° giugno e i Gazebo Penguins il 2 giugno.