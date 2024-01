San Gemini: abitazione divorata dalle fiamme in una palazzina. Due appartamenti inagibili. Ipotesi corto circuito

Aggiornamento mercoledì ore 20.00

Sarebbero due – quello del rogo e quello soprastante – gli appartamenti dichiarati inagibili nella palazzina di via Rocco Cristiano, a San Gemini, dove mercoledì pomeriggio è divampato un violento incendio. Nel corso delle operazioni, sono stati staccati gas ed energia elettrica per garantire la sicurezza. Una prima ipotesi associa le fiamme al corto circuito di un televisore, ma il tutto è al vaglio della polizia giudiziaria del Corpo dei vigili del fuoco.

Incendio nel pomeriggio di mercoledì in un appartamento posto al piano terra di una palazzina in via Rocco Cristiano 4, in località Osteria a San Gemini (Terni). Ignote le cause, ma le fiamme hanno causato danni molto seri all’abitazione dove vive una coppia, marito e moglie: è stato l’uomo, nel rientrare in casa, ad accorgersi della situazione e a lanciare l’allarme. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni con due squadre per domare le fiamme, procedere alla bonifica e valutare le conseguenze del rogo. La palazzina è composta da tre piani e nove appartamenti: tutti sono stati evacuati, a scopo precauzionale, e il funzionario tecnico dei vigili del fuoco è chiamato a valutare l’agibilità di ciascun interno per consentire o meno il rientro delle famiglie. Nell’accaduto non risultano persone rimaste ferite e le operazioni di soccorso e supporto hanno visto impegnati anche i carabinieri del comando stazione di San Gemini.