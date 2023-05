San Gemini: Parco della Fonte venduto all’asta ai ‘big’ di Saturnia e Chianciano

Che sia finalmente la svolta per un pezzo di storia del territorio umbro, sangeminese e ternano? Un luogo ‘del cuore’ a cui tanti sono ancora oggi affezionati ma che, a causa delle vicissitudini accadute nel tempo, ha finito per sparire o quasi dagli orizzonti delle comunità di riferimento. Parliamo delle Terme di San Gemini e del Parco della Fonte che, dopo quasi nove anni di ‘buio’ giudiziario, è stato finalmente venduto all’asta. Un’asta partita nel 2014 con l’avviso di vendita dei beni immobili della Sangemini Spa in liquidazione. Negli anni, solo una superficie boschiva era stata assegnata ad un’acquirente. Sul Parco di San Gemini, dopo i tentativi a vuoto succedutisi fra il 2014 e il 2019, era quasi calato il sipario. Poi l’interessamento di un privato, sostanziato da un costante dialogo con l’amministrazione comunale guidata da Luciano Clementella, ha portato alla riapertura dei termini, ad una nuova asta – con prezzo significativamente ridotto rispetto ai 3 milioni iniziali – e quindi all’assegnazione da parte del tribunale di Terni. Soddisfazione e speranze.

Leader del settore

Ad aggiudicarsi lo storico parco termale sangeminese per 950 mila euro è stata la Terme Italia Srl di Roma, società che negli ultimi anni ha fatto registrare una costante ascesa – oltre 30 milioni di euro di fatturato nel 2022 – e che gestisce complessi termali di primo livello come Saturnia, Chianciano, Monticello Spa & Fit ed altri ancora. Al vertice c’è Massimo Caputi, presidente di Confindustria-Federterme.

Si sogna in grande

Poste le basi, ora si sogna in grande a San Gemini. In attesa che la società sveli progetti e investimenti, il sindaco Clementella gongola: «Ci sono statio molteplici e proficui confronti con la Terme Italia Srl nel corso del tempo. La speranza di tutti è che parta ora una nuova storia per San Gemini, che vanta grandi tradizioni e un potenziale altrettanto significativo. Sogniamo un centro termale di eccellenza, credo sia normale, e l’amministrazione farà tutto ciò che è nelle proprie possibilità perchè tutto ciò si realizzi».