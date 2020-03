«Scelto di chiudere per tutelare i clienti»

«Quello che teniamo a ribadire è che, a differenza di ciò che alcuni possano aver immaginato, sbagliando, la nostra attività non c’entra nulla con denunce e sanzioni perché è stata condotta esattamente in regola, rispettando le norme che il decreto prevede». A parlare è uno dei titolari dell’autolavaggio lungo la strada Marattana, a Terni, dove giovedì alcune persone – tutti clienti – sono state denunciate perché sorprese, in tempo di coronavirus, a lavare le proprie auto presso gli impianti automatici. Impianti che, è bene dirlo, per la normativa possono – e forse devono, viste le esigenze di sanificazione di alcuni mezzi di servizio – restare aperti. A differenza dei servizi ‘a mano’. Ma a cui la gente non può accedere, non essendo la pulizia della propria autovettura un’esigenza stringente, primaria, importante. Da qui le sei denunce dell’Arma. «Ciò che teniamo a ribadire – prosegue il titolare – è che le norme sono state rispettate e ci spiace per i clienti sanzionati. Proprio per tutelare tutti coloro che si affidano ai nostri servizi, abbiamo così deciso di chiudere nonostante la legge ci consenta di restare in funzione. Il motivo è semplice: per evitare ulteriori guai a coloro che, magari in buonafede, non rispettano le norme. E, al tempo stesso, dare un po’ di coerenza a disposizioni che, nel caso di specie, non lo sono affatto. Per tacere dei lavaggi a mano che, in alcune zone di Terni, continuano a lavorare come nulla fosse. Ci attendiamo controlli, e capillari, anche lì».

Condividi questo articolo su